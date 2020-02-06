06.02.2020 16:22

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 7 февраля

В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью снег, днем небольшой снег. Слабая метель. На дорогах гололедица.



// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 16%. Температура воздуха -7°...-5°C (ощущается как -13°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха -4°...-6°C (ощущается как -11°C). Ветер северный, 8 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 15%. Температура воздуха -6°...-7°C (ощущается как -12°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Специалисты сообщают о небольшой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы повышена.



Народные приметы. В прежние времена по этому дню судили о будущей зиме. Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера указывает на вторую половину зимы.



Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода говорила о том, что будет хороший год.



Если выпал снег, то следующая зима придет поздно.



Сильный снегопад в этот день означает, что осень будет ранней.