05.02.2020 15:45

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 6 февраля

Облачно с прояснениями. Ночью снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером осадки могут вернуться. На дорогах гололедица.



// РЕДПОСТ

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -9°...-4°C (ощущается как -8°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...-6°C (ощущается как -6°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 29%. Температура воздуха -9°...-5°C (ощущается как -14°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Космическая погода начнет меняться. Синоптики предупреждают, что в будущем сильные возмущения геомагнитного поля могут привести к происхождению магнитных бурь. Сегодня они не прогнозируются.



Народные приметы. Если облака плывут высоко в воздухе – скоро будет тёплая погода.



В этот день почитается память преподобной Ксении. По погоде этого дня судили, когда наступит весна. Поэтому Аксиньин день стали ещё называть Аксинья Весноуказательница, так как «Какова Аксинья — такова и весна», то есть если на Аксинью хорошая погода, то и весна будет красная.



Метель на Весноуказательницу предвещает позднюю весну.



Рачительные хозяева в этот день проверяли, хватит ли запасов зерна до нового урожая. Поэтому праздник также прозвали Аксиньей Полухлебницей. Наши предки говорили: «На полузимницу дорогу переметает — корм подметает». Это означало, что зима задержится, и домашние животные съедят все заготовленные для них запасы.