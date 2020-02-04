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04.02.2020  15:46   

Метель, мороз и сугробы: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 5 февраля

На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха -1°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям можно не волноваться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.

Народные приметы. Погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.

Если на полях лежит большой слой снега, то будущий урожай хлеба будет хорошим.

Если в этот день солнце и мороз, то август будет жарким.

В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза белка покидает гнездо и спускается с дерева, следует ждать оттепели. А если утром слышен крик синицы, стоит готовиться к серьезным морозам.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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