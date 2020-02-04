04.02.2020 15:46

Метель, мороз и сугробы: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 5 февраля

На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.



// Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха -1°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям можно не волноваться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.



Народные приметы. Погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.



Если на полях лежит большой слой снега, то будущий урожай хлеба будет хорошим.



Если в этот день солнце и мороз, то август будет жарким.



В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза белка покидает гнездо и спускается с дерева, следует ждать оттепели. А если утром слышен крик синицы, стоит готовиться к серьезным морозам.