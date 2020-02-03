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03.02.2020  15:11   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 4 февраля

Во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце. Без существенных осадков, лишь ночью в южной половине области небольшие осадки.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют благоприятную космическую погоду без значительных геомагнитных возмущений. Метеозависимым людям можно не волноваться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.

Народные приметы. В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов». Именно мороз определял предстоящую погоду.

Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления.

Если «снежные узоры» поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились — к оттепели.

Если в полдень светит солнышко — весна идет ранняя.

Если в этот день много снега, то будущий урожай хлеба будет хорошим.

Предки верили, что на Тимофея снятся вещие сны.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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