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02.02.2020  12:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 3 февраля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.


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Утром переменная облачность, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +5°...+3°C (ощущается как +3°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 738 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +2°...+7°C (ощущается как +1°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +3°...0°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы остается низкой.

Народные приметы. Ясный солнечный день по наболюдениям наших предков сулит мало хорошего.

Ясная погода 3 февраля – предвестница затяжных морозов и ранней весны.

Если небо будет ясным, то урожай будет плохим, а по осени амбары будут пустыми.

Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.

Если в этот день супруги возьмутся за руки и стряхнут снег с дерева, которое растет в их дворе, то это сулит им процветание и счастье.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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