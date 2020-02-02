Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 3 февраля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +5°...+3°C (ощущается как +3°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 738 мм рт.ст
Днем пасмурно, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +2°...+7°C (ощущается как +1°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +3°...0°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы остается низкой.
Народные приметы. Ясный солнечный день по наболюдениям наших предков сулит мало хорошего.
Ясная погода 3 февраля – предвестница затяжных морозов и ранней весны.
Если небо будет ясным, то урожай будет плохим, а по осени амбары будут пустыми.
Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.
Если в этот день супруги возьмутся за руки и стряхнут снег с дерева, которое растет в их дворе, то это сулит им процветание и счастье.
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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