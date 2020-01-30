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30.01.2020  06:13   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 30 января

Четверг будет облачный. Ночью ожидается мелкий дождь со снегом, днем – небольшие осадки (дождь, снег, мокрый снег). Слабое налипание мокрого снега, гололед, метель, порывы ветра до 15-24 м/с. На дорогах местами гололедица.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 45%. Температура воздуха +4°...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст

Днем переменная облачность, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +3°...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возмущений магнитосферы не наблюдается, обстановка остается стабильной.

Народные приметы. В прежние времена этот день называли Антон Перезимний — именно 30 января считалось серединой зимы.

В этот день часто случались оттепели, а следом за ними наступали сильные морозы. Отсюда и примета, что зимнему теплу верить нельзя: «Не верь теплу на Антона — морозно будет», «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет».

В то же время потепление в этот день предвещало раннюю весну. Еще одна примета: если в этот день солнце выглянуло после 12 часов, то весна будет ранней.

А если 30 января падает снег, то зима долго не отдаст свои права.

Если на Антония небо заволакивалось тучами, ожидали метели.

Если луна редко из облаков проглядывает – будет богатый урожай. Если же на ночном небе нет облаков, а луна светит ярко – урожай будет плохой.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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