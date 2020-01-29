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29.01.2020  06:19   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 29 января

Синоптики обещают пасмурный день. Ночью возможен мелкий дождь со снегом, днем местами дождь. По области туман, слабый гололед.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст

Днем пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют лишь незначительные геомагнитные возмущения в течение всего дня. Метеозависимым людям можно не волноваться о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.

Народные приметы. Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.

Красный закат сулит мороз и солнце.

Если месяц ярко светит и имеет крутые рога, то мороз усилится.

Если в этот день кружит метель, то летом будет много дождей, а если стоит мороз – будет жара и засуха.

В народе 29 января называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота.

По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю».

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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