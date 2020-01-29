Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 29 января

Синоптики обещают пасмурный день. Ночью возможен мелкий дождь со снегом, днем местами дождь. По области туман, слабый гололед.
Утром пасмурно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст
Днем пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют лишь незначительные геомагнитные возмущения в течение всего дня. Метеозависимым людям можно не волноваться о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.
Народные приметы. Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.
Красный закат сулит мороз и солнце.
Если месяц ярко светит и имеет крутые рога, то мороз усилится.
Если в этот день кружит метель, то летом будет много дождей, а если стоит мороз – будет жара и засуха.
В народе 29 января называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота.
По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю».
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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