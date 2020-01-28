28.01.2020 06:06

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 28 января

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст



Днем пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +4°...+2°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеорологи прогнозируют лишь незначительные геомагнитные возмущения в течение всего дня. Метеозависимым людям можно не волноваться о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.



Народные приметы. 28 января почитается память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника.



В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом. Если звёзды ярко загорелись – быть морозу, а если тускло мерцают – жди тепла.



Если в Павлов день подул ветер, то летом часто будут идти дожди.



Если 28 января повалил снег – скоро придут морозы.