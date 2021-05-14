14.05.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 14 мая

День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Овна неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Овен не смог бы решить с наскока, начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета – он сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Телец сразу же отметет. Если же Телец запланировал траты – к примеру, на летний отдых – самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить – более удачного дня для начала не найти!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут полны энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, им придется это скрывать. День потребует от них неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Близнецам придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Близнецы добьются меньшего, чем ожидали, зато уж точно не смогут ничего испортить.



Рак (22 июня – 23 июля)

Жизненная энергия Рака будет находиться на спаде. Даже при всем желании ему не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Рак все-таки возьмется, он будет склонен применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды рекомендуют Раку посетить какое-нибудь творческое мероприятие – чужое вдохновение поможет ему пополнить свой запас энергии.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать его в тоску. Все как всегда – это так скучно! Поэтому звезды советуют Льву поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Льва будут присутствовать эксперименты, а на работе – применяться только проверенные методы.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В любом деле лучший вариант действий для Девы – тот, который проверен опытом, временем и ей самой. Звезды склоняют ее мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ей в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ней открыты. Консервативными методами Дева достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам следует приготовиться к тому, что окружающие будут их поучать. Вполне возможно, в этот день Весам придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой им будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Весы встретятся с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем – подвергнутся безжалостным нападкам.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться ему нерешительными, а принимаемые меры – полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Скорпионе его стремительность, напор и «революционные» замашки. Скорпиону придется смириться с тем, что переубедить никого не удастся, так что если он на 100% уверен в своих планах – придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Какое бы решение ни потребовалось принять Стрельцу, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Стрелец будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие не станут торопить его и создавать вокруг суету, Стрелец будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Козерог покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Козерога швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему решить практически любую бытовую проблему.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолея ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Водолей будет к этому готов, то сумеет провести время с пользой. Звезды советуют ему потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на завтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Водолей встретит новый день во всеоружии!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Дела и мысли Рыб будут связаны с их близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Рыбы могут помочь им решить или в которых способны оказать моральную поддержку. Звезды советуют Рыбам не пренебрегать своим чувством долга. Им стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.