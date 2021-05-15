15.05.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 15 мая

Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным. А вот в плане здоровья будьте осторожнее.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Сила Овна – в близких людях, готовых его поддержать. Если он обратится за поддержкой к родственникам и друзьям, то получит от них помощь даже больше, чем ожидал. Впрочем, решение проблем – лишь одна из возможностей этого дня. Любое дело, которое Овен затеет со своими близкими, принесет ему не только радость, но и, возможно, конкретную пользу. Устройте дружескую вечеринку или просто соберитесь в кругу семьи. Будьте искренни с теми, кто вам дорог, и они во всем пойдут вам навстречу.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может то и дело ловить на себе недоуменные взгляды: его неорганизованность будет написана у него на лице. Ну а если по лицу это будет не видно, она уж точно проявится в его противоречивых поступках и размышлениях о том, как ему лучше поступить. Телец полон деятельной энергии, так что не заметить его метаний окружающим будет просто невозможно! Придется потерпеть, пока Телец не приведет свои растрепанные мысли и чувства в порядок.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов ждет сюрприз – в первую очередь, в финансовом плане. Как и любой сюрприз, он не обязательно должен быть со знаком «плюс». Начать с того, что Близнецы вообще не будут склонны заниматься деньгами, однако обстоятельства потребуют внимания к ним: в течение дня Близнецы могут и найти, и потерять. Премия, прибыль, отданный долг, проигрыш или ненужная покупка – Близнецам стоит приготовиться к любым неожиданностям и быть осторожнее с тратами, чтобы не остаться внакладе.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак может стать законодателем тенденций! Его энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат ему внимание окружающих, которые будут жадно ловить его слова. Рак готов заразить энтузиазмом кого угодно, делясь со слушателями свежими идеями и планами и вдохновляя их на новые дела. Одежду, как у Рака, захочется носить, а озвученные им идеи – претворять в жизнь. Так что Рак без труда может заручиться поддержкой любых своих проектов и планов.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву не стоит рваться на первые роли, это у него все равно не получится. Ему будет сложно проявлять инициативу, принимать решения и отстаивать свое. Если Лев захочет продвинуться вперед, то самое разумное – делать это на пару с кем-то. А еще лучше для Льва – помогать тем, кто нуждается в нем. Присоединитесь к чужому рабочему проекту, окажите поддержку близким и родным. В номинации «За лучшую вторую роль» вы добьетесь отличных результатов!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева должна приготовиться к сюрпризам! Она втайне ждала предлога, чтобы нарушить свое расписание дня, и можно не сомневаться: такой предлог у нее обязательно появится. Какие-то события, новости или люди нарушат привычное течение ее дел, заставив изменить свои планы. Впрочем, Дева не пожалеет: немного хаоса в жизни ей не повредит. Тем более что этот хаос откроет перед Девой новые дороги и новые возможности.



Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов откроется талант оказываться в нужном месте в нужное время. И что самое главное – иметь дело с нужными людьми! Звезды советуют Весам оставить в своей жизни место для новых идей и новых знакомств, пусть даже незапланированных и нежданных. Если Весы будут полностью открыты для общения, то имеют шанс встретиться с человеком, который произведет в их мировоззрении маленький переворот, заставив на многие вещи взглянуть по-новому.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Социальная энергия Скорпиона достигнет пика: его энтузиазм и позитивный настрой обеспечат ему симпатии окружающих. Это отличный день для Скорпиона, чтобы привлечь на свою сторону людей: провести сложные переговоры, поставить точку в конфликте, заручиться поддержкой или просто завести приятное знакомство. Скорпион сумеет заразить собеседника своим интересом и заставит прислушаться к себе. Любая его деятельность в этом направлении практически обречена на успех!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец в состоянии завоевать весь мир! По крайней мере, именно на это он будет настроен. Самое интересное, что его самоуверенность будет иметь под собой основу – Стрелец действительно способен на многое. Его энергия не будет знать границ, а из словарного запаса исчезнет слово «невозможно». Людям, вставшим на его пути, можно лишь посочувствовать: безжалостный Стрелец будет подобен теще из анекдота, упавшей в бассейн с крокодилами. Как говорится, ваши крокодилы, вы их и спасайте.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Жизнь предоставит Козерогу немало счастливых шансов, однако далеко не всеми из них он сумеет воспользоваться! Дело в том, что звезды наделяют Козерога расслабленным настроем и некоторой медлительностью – он может просто не успеть среагировать на стремительно меняющуюся обстановку сегодняшнего дня. Так что если Козерог хочет схватить за хвост свою удачу, ему следует более активно включиться в происходящее и не зевать, смотря по сторонам!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды советуют Водолею выйти за рамки привычных ограничений и барьеров, чтобы понять – мир интереснее, чем тот искусственный мирок, в котором он день изо дня привык крутиться! Неотложные дела, рутина, быт – обычно у него нет времени на то, чтобы поднять голову и оглянуться. У Водолея есть отличный шанс вырваться из будничной суеты, взглянув на многие привычные вещи незамутненным, свежим взглядом.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы имеют все шансы обзавестись новыми знакомыми, поклонниками их таланта и просто попавшими под их обаяние людьми! Их энергия будет бить ключом, заставляя Рыб находиться в центре событий и нередко играть в них режиссерскую роль. Рыбы могут на практике понять секрет талантливого организатора: не стоит тратить время на то, чтобы подобрать свой ключик к сердцу каждого. Достаточно найти универсальные ходы, которые придутся по вкусу большинству.