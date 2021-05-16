16.05.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 16 мая

Звезды будут провоцировать неуёмное желание одним махом разобраться с делами. Не сопротивляетесь этому порыву: день хорош, чтобы довести до конца ранее начатое.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Отличный день для того, чтобы Овен подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать дела в настоящем, которые висят над ним, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды говорят, что наиболее эффективной для Овна окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Овен поймет, как ее можно добиться.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец способен для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Тельца будет работать точно, как швейцарские часы, а руки – аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Тельца идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью он отличаться не будет!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В Близнецах проснется настоящий бухгалтер! Они сумеют к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Близнецы будут настроены столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.



Рак (22 июня – 23 июля)

Граница между уверенностью и самоуверенностью Рака будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Рак может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Рака могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без – на критику без пощады. Звезды советуют Раку умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев может демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если он захочет, то вряд ли сумеет проявить инициативу, поэтому звезды советуют ему не напрягаться. Если ситуация потребует от Льва активных действий, ему стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Льву же полезно позволить немного собой покомандовать.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют Деве выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так как все, и оно пригодится Деве даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку – Дева будет способна на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Ее изобретательность и креатив не будут знать предела!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мысли Весов будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать им покоя! Из-за этого бедные Весы способны буквально разрываться между делами и домом; с работы они могут украдкой звонить домой, из дома – на работу. Их усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Весов окажется на редкость успешной и продуктивной.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

У Скорпиона огромный потенциал! День наделяет его активностью, творческой жилкой и практичной смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Скорпиону в два счета разделаться с любой задачей – даже нестандартной. Скорпион способен придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже он сам) долгое время не могли подступиться!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец разгонится так, что остановиться станет для него целой проблемой! Его мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившемуся Стрельцу сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Стрелец будет пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Обстоятельства будут поторапливать Козерога, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Козерог сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово «надо» – Козерог склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сам он не останется внакладе: Козерог будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет готов подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Водолея будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь – всего лишь вопрос времени. Единственное «но»: уделяя внимание будущему, Водолею не следует забывать и о настоящем, точнее – о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Меньше всего на свете Рыб будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так они себя будут вести. Звезды наделяют их уверенностью в том, что они делают все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что не стоит попадаться Рыбам под горячую руку – если они заняты каким-то делом, то в запале способны высказать все, что считают нужным. А вот спросить их мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Рыбы будут польщены.