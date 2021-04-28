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28.04.2021  06:19   

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 28 апреля

Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день. Звезды благоприятствуют общению и повышенной активности, однако есть и подвох – эмоции часто будут преобладать над логикой.

Другими словами, вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом. Возможно, что большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным. Будьте осторожнее в общении: дипломатичность не на высоте, так что возможны конфликты на пустом месте.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Овне-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Для Овна не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Овну лучше не подходить. Да и по неважным тоже

Телец (21 апреля – 21 мая)
Залог успеха Тельца в делах – это люди, которые его поддерживают. В одиночку Телец не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Телец может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Телец может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
День Близнецов обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Им придется побегать и попотеть, однако при этом они сумеют с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в их руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Близнецов переменами к лучшему в их жизни.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Раку не надо делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.

Лев (24 июля – 23 августа)Ллучше всего Льву будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Лев способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Льву лучше держаться в стороне – его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Лев вряд ли сумеет за ней успеть.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деву ожидает успех во всем, что связано с повышением ее профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ей заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где она еще не бывала. Дева имеет возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Большую часть времени Весам придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что им необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, – иначе они рискуют упустить представляющиеся возможности. Зато если Весы проявят чудеса расторопности, то сумеют обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.
 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиона может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Скорпиона людьми достаточно остро. Сам же Скорпион может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: Скорпиону надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Скорпиона может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Скорпиона людьми достаточно остро. Сам же Скорпион может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: Скорпиону надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Звезды гороскопа советуют Козерогу задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Козерогу стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Водолей (21 января – 19 февраля)
Залогом успеха Водолея в делах станет лозунг «Знание – сила!». Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Водолею есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Водолея в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
День для Рыб будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята ими из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Рыбы почерпнут из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят их догадки. Но это не должно их смущать: чем больше сведений – тем лучше! Рыбы будут отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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