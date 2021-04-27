27.04.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 27 апреля

Гороскоп не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. День обещает быть для вас нелегким и противоречивым: с одной стороны, он совершенно не склоняет к организованности, с другой же – способен толкнуть вас на радикальные и не совсем обдуманные шаги. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звезды гороскопа предупреждают: окружающие будут провоцировать Овна на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Овну потребуется немало времени, нервов и сил.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у него инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самого Тельца: если он спокойно уступит, то не исключено, что впоследствии будет жалеть. Так что звезды гороскопа советуют Тельцу не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы не будут настроены на трудовые подвиги. Наоборот, они могут чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будут склонны делать небрежно. День пройдет у них под девизом: «Не откладывай на послезавтра то, что можно отложить на послепослезавтра». Так что если у Близнецов есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из них сегодня все равно не лучший, а вот отдохнуть им не помешает.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды гороскопа советуют Раку с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Раку преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.



Лев (24 июля – 23 августа)

В делах Лев будет руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Он будет склонен до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Льву потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Лев придумает предлог отложить на пару дней то, что ему нужно сделать сегодня. И правильно! В другой день у Льва это получится лучше.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от нее соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Деве стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы ее игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Весам покоя. Весь день они способны строить планы своего обогащения. Звезды гороскопа предупреждают, что Весам не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие им в голову сегодня, будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Лучшим режимом, в котором Скорпион сможет существовать, будет авральный! Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Скорпион сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация не потребует от Скорпиона работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах – например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, – и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют Стрельцу быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды гороскопа предупреждают Козерога, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Козерог встретится; вопросы, которые ему придется решать; ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Козерогом на сегодня. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», этот день внесет в жизнь Козерога свежую струю!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг него будут склонны слишком легко относиться к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Водолею удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что он может сделать сегодня, – это держать под контролем то, за что отвечает сам, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно сегодня нужно Водолею как никогда.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Время работает против Рыб: весь день они способны опаздывать куда-то. Ощущение, что они бегут, но не успевают, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Рыбам сегодня может казаться, что еще чуть-чуть, и они все успеют... Но скорее всего, это будет самообман.