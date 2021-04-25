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25.04.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 25 апреля

День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Голова Овна будет настолько забита различными вопросами, что он рискует впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от него находиться в нескольких местах одновременно или же перед ним будет поставлена задача, разобраться с которой Овну необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был график, звезды советуют Овну для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Секрет успеха Тельца в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде! Если он сумеет ощутить себя винтиком в отлаженном механизме, то в этом случае любые неурядицы не смогут выбить его из колеи. Благодаря этому настрою, Тельцу будет легче обычного справляться с решением большинства проблем. Ответы на одни вопросы он получит сам, на другие – спросив совета у окружающих. Да и сам Телец в течение дня не раз поможет тем, кто нуждается в нем. «Чувство локтя и взаимовыручка» – с этим девизом Телец способен совершить невозможное!

Близнецы (22 мая – 21 июня)
События вокруг Близнецов будут отражением их собственных поступков, мыслей и чувств. «Что посеешь, то и пожнешь» – девиз сегодняшнего дня. Если Близнецы будут настроены к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят им той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Близнецам сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, – и вы не пожалеете.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рака в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома его будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе – домашние. Это сделает его рассеянным и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды советуют Раку не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество его проблем может возрасти.

Лев (24 июля – 23 августа)
В течение дня от Льва потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если ему это удастся, он сможет извлечь для себя немало выгод – в частности, связанных со своими доходами. Если же Лев предпочтет не суетиться и пустить события на самотек, то просто останется при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из его расторопных конкурентов.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева вряд ли упустит свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к ней в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Дева будет буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеет использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему – отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты – если, конечно, у Девы есть веские доводы «за».

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы могут с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к ним. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сами Весы буквально лучатся спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ними рядом. Звезды советуют Весам запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону будет помогать его яркое образное мышление. День наделяет его творческой жилкой и живым воображением, которое Скорпион может применить в любых делах, особенно в разработке креативных идей и в вопросах, требующих нестандартного подхода. Звезды обещают, что Скорпион со своим свежим взглядом на мир способен найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Его глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Даже самый скептически настроенный Стрелец имеет шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на его глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Стрельца или же с тем, что происходит вокруг него. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Стрельца из колеи, мешая сосредоточиться на делах.

Козерог (22 декабря – 20 января)
У Козерога будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Козерог способен произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке – и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, Козерогу стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!

Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды сулят Водолею успех в любых делах, связанных с общением. Его коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство – все это будет удаваться Водолею легко. Ему даже может казаться, что на его пути вообще нет препятствий! Что ж, действительно возможно почти все – воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Мелкие нестыковки и неприятности заставят Рыб мобилизоваться и показать все, на что они способны! День наделяет их деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества им пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Рыб быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для них зарекомендовать себя перед окружающими – второй такой Рыбам вряд ли представится в ближайшие недели.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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