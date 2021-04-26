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26.04.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 26 апреля

Оказаться в плену своих желаний и чувств сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Овен способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: окружающие настроены к Овну благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды советуют Тельцу отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Тельцу не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Тельца связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, их собственный это кошелек или нет. День склоняет их к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Близнецам гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, им следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Рак (22 июня – 23 июля)
За что бы Рак ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Рак способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Рак примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Лев (24 июля – 23 августа)
Льва ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Льву продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Льва от запланированных дел.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Звезды советуют Деве чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ей хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Дева сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Девы может не оказаться нужной информации, а вот ее подсознание будет на высоте, давая ей на удивление дельные и прибыльные советы.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Лучшим, что Весы могут сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды советуют им поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Весам потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это, Весы могут рассчитывать на многообещающий результат.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиона может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Скорпиона, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Скорпиону придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Скорпиону нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Для Стрельца – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды наделяют Стрельца целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Стрелец не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Козерогу будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Козерог не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах у осторожного Козерога близка к абсолютному нулю.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Ситуация может потребовать от Водолея взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет делать их, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Водолей избавится от гирь на своих ногах!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
За что бы Рыбы ни взялись, их таланты будет трудно не заметить и не оценить! Они способны отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление им удастся произвести на тех, с кем Рыбы до этого знакомы не были. Поэтому если им предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого им не найти!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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