Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 23 апреля
23.04.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 23 апреля

Непредсказуемый день – ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить день творчеству. А еще лучше любви.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Вполне вероятно, что в течение дня Овну придется заниматься совсем не свойственными ему делами. Возможно, ему будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе, Овну в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне его компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Овна и может даже показаться ему забавным.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Благоприятный день для того, чтобы Телец посвятил его мыслям о карьере или даже начал совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у него есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него! Если же плана нет, Тельцу стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах ему надо держать руку на пульсе событий – может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что он способен.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В делах Близнецам может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны их действия будут похожи на отступление – иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды обещают, что сегодняшняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее – с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Близнецов будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед!

Рак (22 июня – 23 июля)
Рака ждет информационный коллапс: он имеет шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ним будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Раку придется самому разбираться на ходу, что надо делать. Если ему это удастся, он заработает в глазах окружающих дополнительные очки.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву может поступить весьма заманчивое предложение, однако ему не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды говорят, что не исключен подвох: Льва могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, ему стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: «Не все то золото, что блестит».

Дева (24 августа – 23 сентября)
В течение дня планы Девы способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от нее причинам, а может, в этом будет виновата она сама. Так или иначе, ситуация потребует от нее приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Деве это удастся, она любые перемены сумеет обернуть к своей пользе! Главное – не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весь день Весы способны ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет их к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Весам стоит принять ситуацию, как есть: их организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав себе небольшую поблажку, Весы с лихвой компенсируют это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
В любых делах Скорпион может рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск – благородное дело! Правда, звезды предупреждают Скорпиона, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай! Руководствуясь этой формулой, Скорпион может рассчитывать на выигрыш.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
День наделяет Стрельца огромным потенциалом! Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям, он имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное – не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Секрет успеха Стрельца прост: он кроется в его умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Склонные к риску и здоровым авантюрам Козероги могут торжествовать – это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо! Впрочем, звезды предлагают рискнуть тем Козерогам, которые уже решились на это, и начать действовать для них – лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

Водолей (21 января – 19 февраля)
В делах Водолея наступает переломный момент! Совсем скоро для него откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в его жизни произойдут, только если Водолей сам стремится к ним, готов рискнуть и не собирается сидеть, сложа руки. В этом случае ему можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам может неожиданно представиться счастливая возможность, которую они ждали уже давно! Благодаря ей они способны осуществить какие-то свои планы. Однако звезды предупреждают Рыб, что счастливый шанс не будет привлекать к себе их внимание и бить во все колокола. Рыбы должны внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе они пройдут мимо своей удачи, так ничего и не заметив.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.04 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 26 апреля 25.04 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 25 апреля 24.04 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 24 апреля
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 