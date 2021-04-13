13.04.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 13 апреля

Если сумеете преодолеть лень, день окажется на редкость плодотворным в сферах, требующих логики и ясного ума: в науке, учебе, аналитике, планировании и т.д.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну стоит посвятить день разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды предвещают Овну успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Овна обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Телец захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов – правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Тельцу особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды советуют Близнецам заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашли ли они в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Близнецы боятся себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, – дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Близнецы поймут, что зашли не туда, – не страшно. Хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. В общении Рак будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у него есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Рак может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Раку.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды советуют Льву сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями – день склоняет его к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенный Лев может смело задавать любые вопросы – есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, он получит ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как «Чего я хочу от жизни?», «Куда иду?», «Что делать дальше?». Ответы на них существуют, и в глубине души Льву они уже известны, осталось признаться в этом себе.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Залог успеха Девы в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ей потребуется консультация специалиста. Возможно, Деве не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Деве следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы могут испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Весы же проигнорируют первые две, сосредоточившись на последней. Их боевой настрой грозит вылиться в споры – желание Весов доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих – это согласиться с аргументами Весов: если их интеллектуальное превосходство признают, Весы будут полностью удовлетворены.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Скорпион способен испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Скорпиону необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельца будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, Стрелец может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды советуют Стрельцу не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка – целое золотое руно.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог сможет, если захочет, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды наделяют его общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ему выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Козерогу не будет равных, ну а эрудиция будет актуальна во всем, даже в любви.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Есть большая вероятность того, что Водолей захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других – идеи Водолея об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Водолея повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой – со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Душа Рыб будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для них станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Рыбы такового не найдут, звезды обещают, что они все равно реализуют свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Рыбы способны свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Рыбы настроены спорить до хрипоты, но важен им будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.