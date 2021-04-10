10.04.2021 09:00

День братьев и сестер: события 10 апреля

10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестёр (Siblings Day). В США он называется Национальный день братьев и сестёр (National Siblings Day).

Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сёстры.

Праздник, впервые проведённый в 1998 году, стал быстро набирать популярность сначала в США, а затем получил распространение и в других странах и уже «обрастает» традициями. Так, в этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьёй дома, даря тепло и радость друг другу и родителям, для которых нет ничего приятнее, чем близкие и добрые отношения между их детьми!



Также в этот день...



В 1633 году зажелтел туман на Альбионе: бананы, ранее не виданные в Англии, начали продаваться в лондонском магазине.



1710 – в Англии вступил в силу «Статут королевы Анны» – первый в истории закон об авторском праве. Согласно этому документу сочинитель получал возможность продать право пользования своей рукописью на 14 лет.



1755 – родился Самюэль Ганеманн, немецкий врач, основатель гомеопатии и похмельного принципа «клин клином вышибает». Наблюдая действие лекарств на организм здорового человека, Ганеман пришел к выводу, что лекарственные вещества вызывают в организме такие же явления, как и болезни, против которых они действуют. Исходя из этого, он выдвинул основной принцип гомеопатии – подобное лечится подобным.



1833 – впервые началось производство спичек.



1847 – родился Джозеф Пулитцер, американский журналист, основатель журналистской Пулитцеровской премии.



1849 – американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Это изобретение появилось благодаря чувству долга. Решив отдать приятелю взятые взаймы 15 долларов, Хант, который был горазд на выдумку, соорудил из медной проволоки первую булавку, на которую получил патент и сразу же продал права на него за 400 долларов. Однако в те времена патент не всегда защищал изобретателя. Уже осенью того же года предприимчивый британец Чарльз Роулей запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине. Поэтому теперь во всём мире эту булавку называют «английской».



1864 – во Львове начал работу первый профессиональный украинский театр «Руська бесіда».



1912 – в свой первый и последний рейс вышел «Титаник». В неравной битве с айсбергом выжило около 700 из 2200 пассажиров. Зато с тех пор об этом величайшем морском сражении слагаются легенды и снимаются красивые фильмы.



1917 – родился Роберт Бернс Вудвордт, американский химик, синтезировавший хинин, холестерин, кортизон, стрихнин, витамин B12 и расшифровавший строение пенициллина и стрептомицина. В 1965 удостоен Нобелевской премии по химии за выдающийся вклад в искусство органического синтеза, благодаря которому, например, американцы ныне – одна из самых толстых наций.



1932 – родился Омар Шариф, англо-американский киноактер, известный по фильмам: «Падение Римской империи», «Золото Маккены», «Хэлло, Долли», «Смешная девчонка» и др. В первых кинолентах партнершей Омара Шарифа была знаменитая египетская актриса Фатен Хамама, ради брака с которой, продолжавшегося до 1971, он принял ислам. Всего актер снялся приблизительно в 70 кинофильмах.



1937 – родилась Белла Ахмадуллина, одна из десяти (или даже двенадцати) гордостей Татарстана, поэтесса.

1937 – родился Николай Андреевич Касьян, врач-остеопат, академик НАНУ, заслуженный врач Украины.



1951 – родился Стивен Сигал, американский мастер айкидо, актер, режиссер, сценарист и продюсер.



1982 – родилась Надежда Грановская-Мейхер, певица и телеведущая.



1988 – родился Хэйли Джоэл Осмент, американский киноактёр («Форрест Гамп», «Шестое чувство», «Искусственный разум»).



1992 – в Запорожье открыт первый фестиваль искусств «Козацькому роду нема переводу».



1995 – Украина и Китай подписали договор о военном сотрудничестве.



2003 – компании Air France и British Airways заявили, что прекратят эксплуатацию сверхзвукового самолёта «Конкорд» с начала ноября 2003 года.



2010 – в авиакатастрофе под Смоленском погибли Лех Качиньский, (р. 1949), президент Республики Польша, его жена Мария и большое количество представителей польской администрации, всего 88 пассажиров и 8 членов экипажа.



Именины отмечают: Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.