05.04.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 5 апреля

Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если есть какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент достичь взаимопонимания.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: «Все хорошо в меру»! День склоняет его к умеренности во всем – в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Овен будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный – поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Овен начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Ситуация может потребовать от Тельца поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Телец и сам будет настроен альтруистически, так что даже если к нему не обратятся за помощью, он способен сам ее предложить. День наделяет Тельца желанием заботиться, защищать и опекать, делая его отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное «но»: в любви забота Тельца может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только «за». День наделяет Близнецов уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Близнецам будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды советуют Раку посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки – чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Рака ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Рак получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Рак не мог решиться завести доверительный разговор, самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.



Лев (24 июля – 23 августа)

День наделяет Льва немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды советуют Льву уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно – таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.



Дева (24 августа – 23 сентября)

День обещает порадовать Деву приятными сюрпризами. Во всем, за что бы она ни взялась, удача обещает быть на ее стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует ее хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Деве достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!



Весы (24 сентября – 23 октября)

В Весах проснутся лидерские задатки! День наделяет их способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Весам без особого труда: окружающие охотно поддержат их во всех начинаниях. Так что звезды советуют Весам смело брать инициативу в свои руки, ведь если не они, то кто же?



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды предупреждают его о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Скорпионом в своих интересах или же обременять его бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Скорпион своей уступчивостью будет буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется ему либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь – людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Стрелец будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Стрельцу с огромным с трудом.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп предвещает Козерогу неплохой день, когда он будет склонен смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Козерога будет складываться гладко, его невозмутимость и чувство юмора помогут ему не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Козерога будет трудно.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Общение и информация необходимы Водолею как воздух! Чем больше вокруг него людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Водолей со всеми найдет общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Водолея есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет его сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: «Общение работает на тех, кто работает на него».



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп склоняет Рыб манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под их дудку. Причем Рыбы будут убеждены, что проделывают это не ради личной выгоды, а ради общих целей – к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Рыбы могут использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги – все это поможет им добиться результатов. Главное, чтобы игра в «серого кардинала» не велась слишком уж всерьез.