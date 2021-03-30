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30.03.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 30 марта

Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Какую бы цель ни ставил перед собой Овен, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Овен способен любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Овен давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать – смелые люди сами творят свою судьбу!

Телец (21 апреля – 21 мая)
У Тельца будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. В обществе любимого человека Тельцу будет хорошо как никогда! Кроме того, его шестое чувство – интуиция – тоже обещает быть на высоте, предостерегая Тельца от ошибок и помогая ценными советами.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы могут отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо» – как будто третьего не дано! Их категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла на камень, Близнецам стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды советуют им сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Рак (22 июня – 23 июля)
В гороскопе Рака будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Рак ни находился, он способен блистать! Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Рака внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды советуют ему обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы – туда, где будет море общения, где Рак сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Лев (24 июля – 23 августа)
У Льва будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Лев встретится с человеком, которого давно не видел, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Льва, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Благодаря своей коммуникабельности, Дева сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет ее харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, ей будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Дева хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы могут быть чересчур беспечными с деньгами! День наделяет их жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Весы способны на непродуманные траты. Их легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Весы могут стать легкой добычей мошенников. Звезды предупреждают: чтобы кошелек Весов не слишком похудел, им придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Дела у Скорпиона обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий – просто Скорпион способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Скорпиона – она у него будет на высоте – а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Скорпиона же, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой! Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Стрельца не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Стрельца могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Стрелец не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Звезды обещают: мечты и фантазии Козерога будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Козерогу необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы, Козерог, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Козерог не попробует, то так и не узнает этого.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолею просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Водолею стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте – например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Водолей может отступить от привычных рецептов. Кроме того, Водолей покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника – перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды предвещают Рыбам море общения! Даже если они не будут к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Рыб вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Рыбы не пожалеют: именно их ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Рыбы натолкнутся на многообещающую идею, завяжут полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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