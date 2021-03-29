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29.03.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 29 марта

Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.

Овен (21 марта – 20 апреля)
У Овна вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Овна есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Овен хочет просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое. Тем более, что через полчаса Телец с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Тельцу этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы будут упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Близнецов отступиться от своих замыслов – они воспримут это как неудачную шутку. А если и отступятся, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае у Близнецов велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак готов будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Раку нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Лев и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

Дева (24 августа – 23 сентября)
День у Девы может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Деве было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Дева готова азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сама не особенно верит. По этой причине спорить с ней в этот день – дело пустое.

Весы (24 сентября – 23 октября)
День у Весов обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Весам покажется недостаточно, поэтому они сделают все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, оно наполнит Скорпиона зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В душе Стрельца проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок – только неприятности наживете. Все задуманное Стрелец будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Козерог покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Козерога свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет склонен проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Водолею мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика очень даже легко.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы могут испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым. Просто раз за разом у Рыб может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Рыб действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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