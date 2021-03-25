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25.03.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 25 марта

Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.


Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же – есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие же Овна будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Чтобы этот день прошел у Тельца позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет раздражать Тельца сильнее, чем грязь и мусор в его квартире. Даже банальные крошки на столе могут испортить Тельцу настроение на весь день, из-за чего и все остальные его дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит Тельца на позитивное течение дел.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецов могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Близнецы не хотят провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, им лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте делать окружающим замечания! Только хуже будет.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: «Куда уходят деньги?». Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Рака в настоящую черную дыру. Вот только не надо на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев будет точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Льву придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого день пройдет куда продуктивнее и спокойнее.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Лучшее, что может сделать Дева, – это посвятить день себе! Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. А вот в чужие дела Деве лучше не впрягаться – ничем хорошим это не закончится.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Центральное место в планах Весов будет занимать поиск удовольствий. И не только духовных. Куда вероятнее, что с самого утра в голову Весов будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Осторожнее! Сегодняшний и завтрашний дни представляют большую угрозу для вашей фигуры!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
На протяжении дня Скорпион будет испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно Скорпиону неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола – там можно найти то, что считалось безвозвратно потерянным.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Главным врагом Стрельца может стать его собственный язык! Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь, – это, конечно хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Самолюбие Козерога будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у самого Козерога обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над «i» в каком-либо важном вопросе.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолею лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды то и дело будут склонять его к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому Водолею полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы могут с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день их взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Рыб раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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