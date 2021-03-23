Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 23 марта
23.03.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 23 марта

Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Среди всех прочих дел на первом месте у Овна будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, – это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды будут склонять его действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Телец попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Тельцу полезно будет посчитать до десяти, подумать и – с чистой совестью отложить его в сторону.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы будут настроены добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Близнецы вынашивали до этого дня, могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Близнецы сами проявят должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рака будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Рака, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Рак легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное – ему и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон – приводить в тихое бешенство. В силу этого, Льву лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Жизненный потенциал Девы будет на высоте! Даже если сама Дева этого потенциала и не чувствует, стоит ей лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять ее. Проще всего Деве в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Где-то в глубине души у Весов проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно – можно нарваться. Впрочем, сами себя при этом Весы склонны будут видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить – ни в чем и никогда.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Скорпиона интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, – это уж само собой.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец проведет день в соответствии с правилом: «Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать». Иными словами, Стрелец будет настроен на войну – желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что маленькая война, затеянная Стрельцом, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерога может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от его собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Козерог не сможет. Тем не менее, он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Козерогу останется только упорно стоять на своем.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами он блистать не будет, тем не менее, у Водолея есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Водолей может относиться к делам с излишней серьезностью, а его чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Рыб! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Рыбам захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность – ее может и не быть.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.03 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 22 марта 21.03 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 21 марта 20.03 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 20 марта
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 