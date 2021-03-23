23.03.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 23 марта

Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Среди всех прочих дел на первом месте у Овна будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, – это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды будут склонять его действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Телец попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Тельцу полезно будет посчитать до десяти, подумать и – с чистой совестью отложить его в сторону.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут настроены добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Близнецы вынашивали до этого дня, могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Близнецы сами проявят должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рака будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Рака, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Рак легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное – ему и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон – приводить в тихое бешенство. В силу этого, Льву лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Жизненный потенциал Девы будет на высоте! Даже если сама Дева этого потенциала и не чувствует, стоит ей лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять ее. Проще всего Деве в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Где-то в глубине души у Весов проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно – можно нарваться. Впрочем, сами себя при этом Весы склонны будут видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить – ни в чем и никогда.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Скорпиона интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, – это уж само собой.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец проведет день в соответствии с правилом: «Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать». Иными словами, Стрелец будет настроен на войну – желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что маленькая война, затеянная Стрельцом, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерога может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от его собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Козерог не сможет. Тем не менее, он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Козерогу останется только упорно стоять на своем.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами он блистать не будет, тем не менее, у Водолея есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Водолей может относиться к делам с излишней серьезностью, а его чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Рыб! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Рыбам захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность – ее может и не быть.