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21.03.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 21 марта

День хорош для налаживания семейных отношений, планирования и организации любых мероприятий. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!

Овен (21 марта – 20 апреля)
Залог успеха Овна – это последовательность и постепенность, благо именно к этому его и склоняют звезды. Ум будет работать четко и быстро, да и вообще дела обещают идти как по маслу. В общении Овен вполне может удивить окружающих своим здравомыслием и рассудительностью. В делах это принесет ему немало пользы, а вот у любимого человека, увы, способно вызвать зевоту.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Перед Тельцом встанет необходимость разобраться в своих финансах. Желательно не откладывать эти дела на потом, потому что более удобного времени не будет еще долго. Очень полезным для Тельца будет сесть за стол и расписать свои основные планы на ближайшее будущее, обратив особое внимание на графу расходов и доходов. Вероятность того, что эти планы окажутся удачными, очень высока.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам захочется во всем видеть логику и смысл, жаль только, что окружающие не обязательно будут разделять такие их настроения. Ничего страшного, занимайтесь спокойно своими делами, и все пойдет как по маслу. Близнецы будут особенно удачливы в делах, требующих последовательности и логичности, вот и не надо тратить лишних эмоций ни на что другое.

Рак (22 июня – 23 июля)
Что бы ни творилось вокруг, Рак предпочтет поставить стену между собой и окружающей действительностью. Мир пусть сходит с ума, как ему хочется, – Рак же будет заниматься своими собственными делами, несмотря ни на что. Вообще, весь этот мир не стоит того, чтобы на него отвлекаться! Ну, разве что поговорить немного о его странностях и недостатках.

Лев (24 июля – 23 августа)
У Льва появится шанс организовать любое шоу! Вопрос только в том, что это будет за шоу – красивое представление с массой зрителей или банальная семейная сцена с битьем посуды и разговорами на повышенных тонах. В любом случае, артистические способности у Льва будут на высоте. Осталось только найти им симпатичное применение.

Дева (24 августа – 23 сентября)
На повестке дня у Девы будут стоять вопросы, связанные с организацией и дисциплиной. Все, что не вписывается в установленные нормы и правила, может вызывать у Девы активное неприятие. Постарайтесь, чтобы это не переросло в раздражение. Ну а если не хотите прослыть моралистом, не пытайтесь читать окружающим мораль. Оставьте это Крылову с Лафонтеном – у них это тоже получалось неплохо.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам очень не мешает найти время для того, чтобы организовать какой-нибудь дружеский междусобойчик. Еще лучше устроить совместный поход с друзьями на какое-то мероприятие. Хоть в театр, хоть на выставку или в кино – главное, чтобы тема была интересная. В этом случае теплая дружеская атмосфера и позитивные эмоции Весам гарантированы!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
В этот день Скорпиону категорически противопоказано любое общение с начальством. Если же начальство, как назло, решит вызвать вас «на ковер», провести какую-то беседу или пообщаться с вами по телефону, придумайте любую отговорку. Все что угодно: больная бабушка, внезапная мигрень, атомная война… В противном случае, общение с начальством у Скорпиона может плавно перетечь в разговор на повышенных тонах, а затем и в увольнение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
На повестке дня у Стрельца будут стоять два небезызвестных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Вот только если на второй вопрос шансы найти ответ невысоки, то что касается поиска виноватых, здесь у Стрельца сложностей не предвидится. Мысли о справедливости, а также о том, кому и как следует поступать, то и дело будут отвлекать Стрельца от собственных планов. Так может и бог с ним, с поиском виноватых? Не лучше ли заняться своими делами?

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог рискует весь день провести за решением чужих проблем и вопросов. Именно к этому его склоняют звезды . Из-за этого собственные дела и планы могут оказаться на время отодвинутыми на второй план. Зато, помогая другим, Козерог имеет шанс приобрести новых друзей и союзников. А это, согласитесь, тоже неплохо.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Как никогда Водолей может удивить всех (в том числе и себя) своими организаторскими способностями. То, на что вчера окружающих пришлось бы долго уговаривать, у Водолея может получиться без лишних усилий. Проснувшийся у Водолея дар убеждения будет подкреплен яркостью позитивных эмоций, сочетающихся с безупречной логикой. Устоять против такого арсенала окружающим будет непросто!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Девизом Рыб вполне могут стать слова: «Важней всего порядок в доме»! И это относится не только к уборке помещения, но и к порядку в личных делах. Для Рыб это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Ну и благоустройством дома им тоже заняться не помешает.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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