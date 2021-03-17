17.03.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 17 марта

Сегодня звезды подсказывают, что в большинстве случаев простой путь лучше сложного, а синица в руках – это не так уж плохо. Тем не менее, если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными. Поверьте, через пару дней говорить об этом будет уже бесполезно. Вообще день хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом. Едва ли этот конфликт окажется затяжным, тем не менее, он может изрядно потрепать вам нервы.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Овен сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Для Тельца актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Тельца в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Жизнь будет ждать от Близнецов решительности и четкости, а вот сами Близнецы этих качеств в себе как раз ощущать и не будут. По крайней мере, всего этого им будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Близнецов. По этой причине лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Раку очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более – сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот – поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Льву и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: секрет вашего успеха – в решительности и простоте.



Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Девы нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах гораздо больше обычного!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Если с самого утра из ушей Весов начнет идти пар, не пугайтесь – это от избытка энергии. Активность Весов в этот день будет так высока, что они смогут если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. У Весов во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Скорпиона. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Скорпиона не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой – такой шанс Скорпиону выпадет только ближе к вечеру.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Ничто не будет получаться у Стрельца лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Ни одна деталь не ускользнет от внимания Стрельца! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность может вызвать у Стрельца если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Козерога будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Лучше всего Водолею взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти «лучшие времена» уже наступили! Звезды склоняют Водолея действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы могут найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться им значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Рыбам не помешает следить за своим языком, поскольку последствия их остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и им самим.





