16.03.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 16 марта

Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут его не только под ногами. У Овна как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, он легко может найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать его начинания.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Телец все-таки рискнет отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато у Тельца здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели они не ставили перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Близнецы не хотят, чтобы день прошел впустую, им не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.



Рак (22 июня – 23 июля)

Эмоции Рака наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, эмоции Рака будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.



Лев (24 июля – 23 августа)

У Льва возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды склоняют Льва подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что сегодняшние покупки едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева должна сама стать кузнецом своего счастья! И не только своего. Окружающие сами будут тянуться к ней, отдавая инициативу в ее руки. Эмоции Девы обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а ее задумки и планы – интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Девы.



Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов есть все шансы добиться желаемого – чего бы они не пожелали! Ну а добившись, Весы уже не выпустят это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Весам – в достижении цели они не остановятся ни перед чем и перешагнут через любого. Впрочем, избежать конфликта с Весами легко: достаточно просто не вставать у них на пути и не ставить палки в их колеса.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Скорпион будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ему придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, купленные вещи будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Козерогу можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Доверчивость Водолея к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Единственное, что может помешать Рыбам осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Рыб будет то и дело путать карты не только им самим, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо им за это не скажут? Именно поэтому Рыбам лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.