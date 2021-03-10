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10.03.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 10 марта

Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!

Овен (21 марта – 20 апреля)
Даже если вы не творческий человек, сделайте исключение. Звезды в этот день максимально усиливают у Овна его творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. Но не только. День также обещает Овну много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.

Телец (21 апреля – 21 мая)
В голову Тельца придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на его карьере, так и на жизни вообще. А может быть, вместо полезной идеи завяжется некое не менее полезное знакомство. Романтичным оно будет едва ли, а вот в материальном смысле окажется перспективным. В любом случае, Тельцу очень не помешает держать нос по ветру – может запахнуть деньгами!

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звезды обещают предоставить Близнецам возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Близнецов обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию – она будет у вас на высоте!

Рак (22 июня – 23 июля)
Главной силой Рака станут его слабости. И еще какой силой! Пользуясь этими слабостями, Рак будет буквально терроризировать окружающих. А его умение добиваться своего любыми путями достигнет апогея. Самому же Раку при этом будет казаться, что ничего необычного в его поведении нет, а играть на чувствах окружающих – дело вполне естественное. Так и домашним тираном стать недолго!

Лев (24 июля – 23 августа)
В течение дня настроение Льва будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучкой, однако уже через пару минут из-за туч снова покажется солнце. Одним словом, придавать эмоциям Льва в этот день большое значение не стоит. Важные дела Льву тоже лучше отложить. Или перепоручить их тому, чье настроение будет менее капризным.

Дева (24 августа – 23 сентября)
У Девы может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у нее раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи. Если не хотите прослыть занудой и придирой, старайтесь поменьше внимания обращать на негатив и недостатки окружающих. Зато у Девы чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить день!

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Весы будут реагировать вдвойне остро.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион постоянно будет отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатов этот день не сулит. Вот только не стоит придавать большого значения мелочам и небольшим неприятностям, иначе Скорпион рискует зациклиться на них на несколько дней.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
День у Стрельца будет буквально переполнен недоразумениями, и причиной этому станет непоследовательность самого Стрельца. В этот день ему не то чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто его то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Стрелец не обратил бы внимания, может неожиданно увлечь его, тем самым нарушив все его планы на день.

Козерог (22 декабря – 20 января)
У Козерога проснется особое чутье на все прекрасное – прежде всего, на деньги. Вероятность найти если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока. Ну и насчет заработка день обещает порадовать Козерога приятными сюрпризами. Можно, к примеру, намекнуть начальнику о прибавке к зарплате – он воспримет это благосклонно. А вот насчет переедания Козерогу надо быть осторожнее, иначе он рискует нанести своей фигуре тяжелый удар.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Граница между «надо» и «хочу» станет для Водолея совсем уж зыбкой. Ему захочется дать волю себе и своим чувствам. Однако идя на поводу у желаний и эмоций, Водолею не стоит ждать от окружающих одобрения своих действий – у них взгляд на эти вещи может оказаться отнюдь не в его пользу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
С самого утра Рыбы будут находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для них покажется непротивление обстоятельствам. При этом Рыбы будут необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне могли бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то им не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. Другими словами, знание того, как добиться успеха, будет мирно уживаться в Рыбах с полным нежеланием действовать.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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