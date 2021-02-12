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12.02.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 12 февраля

В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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