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11.02.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 11 февраля

Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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