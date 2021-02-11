Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 11 февраля

Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Активный балканский циклон Tristan принесет гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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