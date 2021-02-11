11.02.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 11 февраля

Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.