13.02.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 13 февраля

Ясность и четкость мысли, помогут разобраться «от» и «до» в том, что для вас действительно важно. А вот разборок с окружающими, особенно с близкими, лучше избегать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды не советуют Овну вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Овен пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Овнов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Телец же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Телец может чувствовать себя как между молотом и наковальней!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Этот день пройдет для Близнецов под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды говорят, что у Близнецов будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, они это сделают сами, а может – с помощью окружающих. Конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.



Рак (22 июня – 23 июля)

В любых делах Раку просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути не для Рака, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Лев способен кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Лев может спокойно пройти мимо того, что его так взволновало.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева может волей-неволей вспомнить о совершенных ей ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Девы ощущение дежавю. Или же напротив, Дева сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, ей не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы могут испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что им приходится делать, они одобряют, – какие-то вещи им не по душе, так как противоречат их пониманию ситуации. Звезды советуют Весам потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли им не нравится то, что они вынуждены делать? Если ответ «да», возможно, Весам пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Окружающие будут настроены по отношению к Скорпиону очень критично, поэтому звезды советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Скорпион зависит, – например, с начальством. Если же это не удастся, Скорпиону следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Скорпион имеет все шансы оказаться крайним.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Удивительный день, когда в делах Стрельцу не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: вероятность того, что Стрельца введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Козерог уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив на это день, Козерог не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Не исключено, что Водолею придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Водолею стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам потребуется вся их дипломатичность! Вопросы, которые им придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Рыбы не будут задумываться о чувствах окружающих, то рискуют нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Рыбы могут рассчитывать на то, что окружающие их правильно поймут.