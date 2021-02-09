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09.02.2021  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 9 февраля

Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Во всем, за что бы Овен ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды предупреждают Овна, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Овну не следует быть слишком самонадеянным.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды советуют Тельцу заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Телец не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звезды категорически не советуют Близнецам обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение их дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Близнецов имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой для Близнецов будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если их все-таки вызовут на разговор – больше слушать, чем говорить.

Рак (22 июня – 23 июля)
В течение дня ситуация обещает поставить Рака перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Раку не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Раку необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Льва бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее – навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Лев будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Дева (24 августа – 23 сентября)
День идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Девы! Говорят, что смелость – это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то и ситуация, и окружающие будут поощрять Деву совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Девы вряд ли получится. И для ее самооценки это очень даже хорошо.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы могут испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, они уже долго бились над ее решением, а может быть, просто не знают, как к ней подступиться. Или же задача кажется им непосильной. Как бы то ни было, звезды советуют Весам не торопиться с выводами и отложить проблему на потом – в другой день больше шансов за то, что им удастся найти выход из положения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Скорпиону ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Скорпион способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Стрелец способен упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато он точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды советуют Стрельцу посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог настроен работать с полной самоотдачей – потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если у Козерога выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Козерога приятными бонусами.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Водолей сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции – только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Рыбы пренебрегут этим советом, им следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем они ожидали.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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