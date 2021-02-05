05.02.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 5 февраля

Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды обещают Овну отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Овен удивится тому, сколько у него найдется сторонников! Если же он запустит новый проект, его ждут замечательные перспективы. Другими словами, Овну дается шанс сделать что-то, что заложит основу его будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Тельца позавидует сам Нострадамус! Зато ему прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды советуют Тельцу в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать «на автомате» или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Чуть ли не с самого утра Близнецов ожидает аврал. Им следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Близнецы в панике не начали хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды советуют Близнецам действовать стремительно, но без суеты. Все равно их энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.



Рак (22 июня – 23 июля)

Залогом успеха в делах Рака будет его умение самому взять то, что ему положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит его заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Это день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Рак действует преимущественно ему на нервы – что ж, почему бы и нет? Зато Рак не упустит своего, и его проекты уж точно не останутся без внимания.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льва ожидает день, про какие обычно говорят: «Дело спорится». Он будет находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Лев вообще не прилагает никаких усилий, однако на самом деле он просто способен хорошо организовать свое время: второстепенные дела Лев отложит в сторону, а важные – спокойно решит в течение дня.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет подобна Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Деву такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота – благодаря им, она способна побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: даже если Дева возьмется за три задачи сразу, она сумеет получить отличный результат!



Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, они способны даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды советуют Весам использовать этот талант для того, чтобы изящно «разрулить» самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды советуют Скорпиону во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Скорпион не прогадает!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу в делах следует быть как можно внимательнее – особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Стрельца к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Стрельцам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью кто-то воспользуется.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с его работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп именно к этому и склоняет Козерога. Звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации – это обогатит Козерога новыми знаниями.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды дают Водолею парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Водолей – пылкий энтузиаст своего дела, ему лучше работать в автоматическом «конвейерном» режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. «Не усложняй!» – девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Водолея полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и – именно такой день.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Рыбы смогут без труда улаживать дела, на которые в другое время они потратили бы весь дар своего красноречия – причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Рыбы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой – и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.