06.02.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 6 февраля

Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Время работает против Овна: весь день он способен опаздывать куда-то. Ощущение, что он бежит, но не успевает, способно стать визитной карточкой этого дня. Идет ли речь о сроках сдачи проекта, об опоздании на свидание или обычном завале в домашних делах, Овну может казаться, что еще чуть-чуть, и он все успеет... Но скорее всего, это будет самообман.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил. Звезды предупреждают: окружающие будут провоцировать Тельца на то, чтобы он вступил в какой-нибудь диспут, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Тельцу потребуется немало времени, нервов и сил.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у них инициативу. Ну а дальше развитие событий зависит уже от самих Близнецов: если они спокойно уступят, то не исключено, что впоследствии будут жалеть. Так что звезды советуют Близнецам не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак не будет настроен на трудовые подвиги. Наоборот, он может чувствовать упадок сил, и даже срочные дела будет склонен делать небрежно. День пройдет у него под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Так что если у Рака есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться – работник из него все равно не лучший, а вот отдохнуть ему не помешает.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву будет непросто войти в нормальный ритм, но если ему все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно! Чтобы настроить себя на нужный лад, звезды советуют Льву с утра принять контрастный душ и хотя бы на какое-то время включить бодрящую музыку. Это поможет Льву преодолеть апатию и задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В делах Дева будет руководствоваться правилом: «Работа не волк, в лес не убежит!». Она будет склонна до последнего тянуть, прежде чем приступить к решению какой-нибудь задачи. А когда, наконец, приступит, на ее реализацию Деве потребуется куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Дева придумает предлог отложить на пару дней то, что ей нужно сделать. И правильно! В другой день у Девы это получится лучше.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. Ситуация может потребовать от них соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план. Что ж, раз уж все равно так получилось, Весам стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Главное, чтобы их игра была деликатной и тонкой, не опускаясь до уровня сплетен и интриг.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Мысль о том, что счастье не в деньгах, а в их количестве, может не давать Скорпиону покоя. Весь день он способен строить планы своего обогащения. Звезды предупреждают, что Скорпиону не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь: пускай сначала как следует отлежатся. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову, будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Лучшим режимом, в котором Стрелец сможет существовать, будет авральный! Правда, сам для себя он вряд ли способен его организовать. Зато если аврал на работе или дома вдруг случится, Стрелец сумеет проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. Если же ситуация не потребует от Стрельца работать на пределе возможностей, его день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж особенность у этого дня!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог рискует что-то потерять. Речь может идти и о вполне конкретных вещах – например, таинственно исчезнувшей со стола ручке или потерявшихся документах, – и о более серьезных, вроде упущенной выгоды или потери репутации. Чтобы избежать неприятностей, звезды советуют Козерогу быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.



Водолей (21 января – 19 февраля)

В течение дня возможны любые сюрпризы: звезды предупреждают Водолея, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми Водолей встретится; вопросы, которые ему придется решать; ситуация, с которой он столкнется, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано Водолеем. И хотя сюрпризы могут оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус», этот день внесет в жизнь Водолея свежую струю!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы могут столкнуться с такой проблемой, как поверхностность и беспечность окружающих. Люди вокруг них будут склонны слишком легко откоситься к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Вряд ли Рыбам удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Единственное, что они могут сделать, – это держать под контролем то, за что отвечают сами, лично. И, конечно же, набраться терпения – оно нужно Рыбам как никогда.