07.02.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 7 февраля

Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.

Овен (21 марта – 20 апреля)

День для Овна будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Овен почерпнет из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений – тем лучше! Овен будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Тельце-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Для Тельца не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Тельцу лучше не подходить. Да и по неважным тоже.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Залог успеха Близнецов в делах – это люди, которые их поддерживают. В одиночку Близнецы не сделают и малой части того, что задумали, зато опираясь на единомышленников, способны перевыполнить план! Кроме того, Близнецы могут с удивлением обнаружить среди лояльных им людей даже тех, от кого они этого никак не ожидали. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Близнецы могут смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.



Рак (22 июня – 23 июля)

День Рака обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Рака переменами к лучшему в его жизни.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет буквально излучать успех! Его внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Льву не надо делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Лучше всего Деве будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним она сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Дева способна обнаружить свою изюминку, и это раскрасит ее будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Деве лучше держаться в стороне – ее мышление не отличается глобализмом, и она рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Дева вряд ли сумеет за ней успеть.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы ожидает успех во всем, что связано с повышением их профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды советуют им заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где они еще не бывали. Весы имеют возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Большую часть времени Скорпиону придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ему необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, – иначе он рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Скорпион проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельца может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Стрельца людьми достаточно остро. Сам же Стрелец может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: Стрельцу надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Козерог может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Козерог-начальник может сделать – это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Козерог-подчиненный успеет переделать массу дел!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды советуют Водолею задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Водолею стоит собраться с духом и рискнуть. День вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Залогом успеха Рыб в делах станет лозунг «Знание – сила!». Им стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Рыбам есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Рыб в голове, тем больше новых дверей откроется перед ними. И тем заманчивей окажутся перспективы.