29.01.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 29 января

Сегодня эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.





Овен (21 марта – 20 апреля)

За что бы Овен ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести на тех, с кем Овен до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого ему не найти!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Телец способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: окружающие настроены к Тельцу благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Звезды советуют Близнецам отправиться в творческий полет. Им достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Близнецам не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, они сумеют проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Близнецов связана, например, с бухгалтерией, им лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Раку гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.



Лев (24 июля – 23 августа)

За что бы Лев ни взялся, он будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Лев способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Лев примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деву ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать ее какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Деве продвижение в карьере, ее чем-то порадуют близкие или ее ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленная надеждами и перспективами, она может весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Деву от запланированных дел.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет им хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Весы смогут, только если будут принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Весов может не оказаться нужной информации, а вот их подсознание будет на высоте, давая им на удивление дельные и прибыльные советы.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Лучшим, что Скорпион может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Скорпиону потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это, Скорпион может рассчитывать на многообещающий результат.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельца может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Стрельца, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Стрельцу придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Стрельцу нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерога – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды наделяют Козерога целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Козерог не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Водолею будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Водолей не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах у осторожного Водолея близка к абсолютному нулю.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Ситуация может потребовать от Рыб взяться за те дела, которые они уже давно откладывали в долгий ящик. Возможно, они просто не знали, как к ним подступиться! Если же они не начнут делать их, то, не исключено, не смогут разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Рыбы избавятся от гирь на своих ногах!