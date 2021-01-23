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23.01.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 23 января

Логика сегодня будет превалировать даже в любви – день совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Душа Овна будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для него станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Овен такового не найдет, звезды обещают, что он все равно реализует свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Овен способен свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Овен настроен спорить до хрипоты, но важен ему будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Этот день Тельцу стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды предвещают Тельцу успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Тельца обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы могут, если захотят, внести ясность в любой вопрос. Их мозг будет работать четко, позволяя им анализировать и решать логические задачи. Так что, если Близнецы захотят в чем-то докопаться до сути, им достаточно собрать нужное количество фактов – правильные выводы они, как Шерлок Холмс, сумеют сделать сами. Проницательность придаст Близнецам особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

Рак (22 июня – 23 июля)
Звезды советуют Раку заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Рак боится себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, – дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Рак поймет, что зашел не туда, – не страшно. Хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

Лев (24 июля – 23 августа)
Звезды советуют Льву узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. В общении Лев будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у него есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Лев может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Льву.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Звезды советуют Деве сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями – день склоняет ее к тому, чтобы слушать свое сердце. Философски настроенная Дева может смело задавать любые вопросы – есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, она получит ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как «Чего я хочу от жизни?», «Куда иду?», «Что делать дальше?». Ответы на них существуют, и в глубине души Деве они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Залог успеха Весов в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда им потребуется консультация специалиста. Возможно, Весам не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Весам следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион может испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Скорпион же проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Его боевой настрой грозит вылиться в споры – желание Скорпиона доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих – это согласиться с аргументами Скорпиона: если его интеллектуальное превосходство признают, Скорпион будет полностью удовлетворен.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Стрелец способен испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Стрельцу необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

Козерог (22 декабря – 20 января)
У Козерога будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, Козерог может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды советуют Козерогу не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка – целое золотое руно.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей сможет, если захочет, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды наделяют его общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ему выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Водолею не будет равных, ну а эрудиция будет актуальна во всем, даже в любви.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в них хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других – идеи Рыб об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами им не обойтись. Близким Рыб повезет, если они ограничатся лишь генеральной уборкой – со своим размахом они вполне способны затеять и капитальный ремонт.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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