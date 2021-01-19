19.01.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 19 января

Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Дела у Овна обещают складываться удачно даже без особенных усилий с его стороны! Это один из немногих дней, когда желания Овна будут совпадать с его возможностями. Не исключено, что судьба порадует Овна приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Овен планировал крупный проект или ответственный разговор – самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для него должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».



Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много он может наделать ошибок. Если же Тельцу все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на их стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Близнецы будут пользоваться повышенным спросом! Звезды советуют им потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Близнецов будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что они могут рассчитывать на нужный результат.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку стоит посвятить день обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у него лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Раку не стоит даже браться за важные дела. День наделяет его умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Рак способен найти решение любой проблемы, а его планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.



Лев (24 июля – 23 августа)

Наибольший успех в любых делах Льву принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего Льву стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!



Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп Девы обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Деву решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ей с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты могут оказаться Деве по плечу. А все потому, что она будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды предупреждают Весы о том, что между ними и их планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Весы думали, уже решены, способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что их планы потерпят крах. Просто Весам придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Если у Скорпиона не все получится, то виноват в этом будет исключительно он сам. День предвещает ему хорошие возможности, однако Скорпион может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Скорпион способен наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершал. Чтобы день оказался продуктивным, Скорпиону не следует расслабляться. Залог его успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды советуют ему не откладывать разговор на другой день. Стрелец сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Козерога вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела будут казаться Козерогу ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды советуют Козерогу как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, у Водолея вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды предупреждает Рыб о том, что им может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Рыбы не признаются в своем невежестве, то рискуют наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Рыбам будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.