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18.01.2021  06:47   

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 18 января

Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Есть вероятность того, что отношения Овна подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Овен захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды предупреждают Овна о том, что как бы ему ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды говорят о том, что Тельцу не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, ключ к успеху Тельца – это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы могут мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сами способны заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно у них возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Близнецы сами послужат вдохновителем какого-то проекта. День наделяет их повышенной любознательностью: Близнецы способны свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды предупреждают их о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Рак (22 июня – 23 июля)
Звезды предоставляют Раку хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные Раком, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Раку не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг его осенит гениальная мысль?

Лев (24 июля – 23 августа)
Льву просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды советуют Льву не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо ему. Возможно, Льву захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Дева (24 августа – 23 сентября)
У Девы могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ей будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Девы и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Деве стоит проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Весы (24 сентября – 23 октября)
Ситуация может поставить Весы перед выбором, и им придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Весов; возможно даже, их будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Весам придется забыть о других вариантах, поэтому звезды призывают их тщательно взвесить все «за» и «против». Впрочем, правило успешного выбора простое: сердце подскажет Весам, что делать, а ум – чего не делать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
У Скорпиона ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое произойдет, звезды советуют Скорпиону не торопиться: скорее всего, чтобы он ни выбрал, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Скорпион не чувствует в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
День предоставляет Стрельцу хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Стрелец сможет завязать новые знакомства! День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды советуют Стрельцу обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Стрелец сумеет показать себя во всей красе.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерог не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Козерогу вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит ему внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Лучше всего Водолей будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, Водолею требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где он еще не бывал, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это обострит чувства Водолея, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить «здесь и сейчас».

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды советуют Рыбам провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Рыбы не пожалеют – они имеют шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Рыбам следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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