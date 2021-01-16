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16.01.2021  06:55   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 16 января

Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен рискует испытать упадок сил – ему будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому он с удовольствием отложит в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от него активного вмешательства, Овен способен внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Овна, сколько его пессимистичный душевный настрой. Звезды обещают, что достаточно Овну встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ним неплохие возможности.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп Тельца будет переполнен яркими эмоциями! День наделяет его живым воображением, благодаря чему Телец сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, – это спонтанность чувств: Телец может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Тельца будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим его сердце биться быстрее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
У Близнецов будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды советуют Близнецам воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Этот день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Рак (22 июня – 23 июля)
Звезды предоставляют Раку хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать! Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Рак будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Раку завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже «минус» в уверенный «плюс».

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы! Звезды дарят Льву успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Лев затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Льву не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется ей важным, однако звезды предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в ее дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Деве не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более «орлу» и «решке». Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, ей не придется жалеть ни о чем.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы будут настроены бескомпромиссно: все или ничего. Они будут ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в их требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Весы будут испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ними рядом. С точки зрения Весов, они просто хотят, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатируют и командуют. Впрочем, благодаря такому подходу, Весы действительно могут добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
В гороскопе Скорпиона будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего – Скорпион уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Скорпиона совета. Скорпион охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Энергичности Стрельца окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Стрелец кинется, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Стрельца в том, что, за что бы он ни взялся, все в его руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Неожиданные трудности могут застать Козерога врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у него будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться! Звезды наделяют Козерога такими качествами, как сила воли, коммуникабельность и дар убеждения, благодаря которым он способен любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Козерог сумеет договориться.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Настоящей музыкой для Водолея будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды не советуют Водолею полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Водолей не пожалеет. Сегодня он способен на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Уверенность Рыб в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить их делам. Как иначе объяснить тот факт, что Рыбы способны отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сами знают, как лучше? Звезды предупреждают, что даже если Рыбы уверены в чем-то на все сто процентов, это не значит, что они на самом деле правы: их опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Только помня об этом, Рыбы смогут преуспеть.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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