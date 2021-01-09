09.01.2021 07:50

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 9 января

Есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе можете совершить немало ошибок.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды предвещают Овну море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Овна вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Овен не пожалеет: именно его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Овен натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Какую бы цель ни ставил перед собой Телец, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Телец способен любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Телец давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать – смелые люди сами творят свою судьбу!



Близнецы (22 мая – 21 июня)

У Близнецов будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды советуют им воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. В обществе любимого человека Близнецам будет хорошо как никогда! Кроме того, их шестое чувство – интуиция – тоже обещает быть на высоте, предостерегая Близнецов от ошибок и помогая ценными советами.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо» – как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла на камень, Раку стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!



Лев (24 июля – 23 августа)

В гороскопе Льва будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Лев ни находился, он способен блистать! Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Льва внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды советуют ему обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы – туда, где будет море общения, где Лев сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.



Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Дева встретится с человеком, которого давно не видела, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Девы, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Благодаря своей коммуникабельности, Весы сумеют найти общий язык с кем угодно! День наделяет их харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, им будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Весы хотят донести до начальства и коллег свою идею, ищут поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Скорпион способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Скорпион может стать легкой добычей мошенников. Звезды предупреждают: чтобы кошелек Скорпиона не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Дела у Стрельца обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий – просто Стрелец способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Стрельца – она у него будет на высоте – а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Стрельца же, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет полон противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть его с головой! Он бы и рад не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Козерога не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Козерога могут оказаться неожиданностью даже для него самого. Если Козерог не хочет, чтобы его импульсивные шаги привели к ошибкам, ему необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды обещают: мечты и фантазии Водолея будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Водолею необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы, Водолей, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Водолей не попробует, то так и не узнает этого.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: их любознательность не знает границ! Лучше всего им будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Рыбам стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте – например, отправиться в музей, в кино или в место, где они еще не бывали. Даже готовя ужин, Рыбы могут отступить от привычных рецептов. Кроме того, Рыбы покорят кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника – перенимая чужой опыт, они настроены больше слушать, чем говорить.