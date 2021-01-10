10.01.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 10 января

Дух свободомыслия позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Овна внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Овна станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Овен и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды советуют Овну заниматься лишь тем, что ему самому интересно, – другие проекты у него все равно обречены на провал.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Телец случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе». Это поможет избежать конфликтов.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В сердце Близнецов будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что они делают. Звезды наделяют их вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Близнецы способны применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал не знает границ! Все, с чем Близнецы будут соприкасаться, они способны окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Близнецам держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак рискует с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Рак не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды предупреждают Рака о том, что такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Рак только впустую потратит время и силы.



Лев (24 июля – 23 августа)

День для Льва обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Лев давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Львов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, способны изменить его жизнь.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деву ожидает день, когда ей следует быть осторожной во всем, за что бы она ни взялась: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Девы может оказаться и «семь», и даже «корень из десяти». Другими словами, Дева может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Энергия у Весов будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому они имеют шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно им помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Весы могут большую часть из того, за что взялись, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии им не пришлось исправлять недоделки, звезды советуют Весам браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды обещают, что дела у Скорпиона уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Скорпион заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец способен на многое! Звезды дадут ему ясно почувствовать, что его счастье – в его собственных руках! «Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!» – эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Стрельца такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Стрельца есть амбициозный, нацеленный в будущее план, – самое время начать действовать!



Козерог (22 декабря – 20 января)

День Козерога будет наполнен флюидами творчества! Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Козерог способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет настроен мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Водолея реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Водолеев, но особенно – тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Водолей способен видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В жизнь Рыб может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды советуют Рыбам не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: «Я на улицах не знакомлюсь» или: «Вечером лучше дома посижу». Преодолев свою инертность, Рыбы не пожалеют: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?