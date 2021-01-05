05.01.2021 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 5 января

Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп обещает Овну прекрасный день гармонии и любви! Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны поднять Овна на вершины блаженства. Возможно также, что именно день подарит одинокому Овну приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Овна есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу не стоит браться за новые проекты – есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет валиться у Тельца из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды советуют Тельцу заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут отличным оратором: для них не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Близнецов будет заразительным, и пусть они порой склонны преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное – что ж? Идеи Близнецов будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе «от и до» можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.



Рак (22 июня – 23 июля)

В голову Рака могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Рака могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену – вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться у Рака в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.



Лев (24 июля – 23 августа)

День Льва переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче – и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Льва, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Лев возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Деве не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы ее репутация и кошелек не пострадали, Деве не следует браться за то, что находится вне ее компетенции: даже в простых делах она рискует зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Дева не забудет посоветоваться с профессионалами.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: они способны заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется Весам замечательной и требующей немедленного исполнения, им лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды склоняют их к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош – Весы могут спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Скорпиона можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Скорпиона привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Скорпион будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, Скорпиону стоит научиться говорить «нет» (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Стрельцу придется бороться с желанием сделать что-то запретное – к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить «да». Так или иначе, звезды советуют Стрельцу тщательно взвесить все «за» и «против» – от его сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может – очень даже многое.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Ситуация может потребовать от Козерога проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще – главное, что Козерогу придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды свидетельствуют о том, что Козерог обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды дарят Водолею гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать «солнечно», и любые дела Водолею будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Водолея, вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Водолея не составит труда сразить всех своим обаянием.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Залогом успеха для Рыб является осторожность. День не наделяет их ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих перехватит у Рыб инициативу, воспользуется их неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Рыбам необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие попробуют их втянуть.