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29.12.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 29 декабря

Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овну трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять его сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и – отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды советуют Овну обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Дело, которому Телец посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Телец не будет склонен расслабляться. Наоборот, успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело – видеть цель, а другое – чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы превзойдут себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит им день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Близнецы будут отличаться несдержанностью и рискуют испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, им следует держать свои обидные высказывания при себе – то есть так, как будто бы они общаются с незнакомцем.

Рак (22 июня – 23 июля)
В Раке может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Рака будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Рака. Звезды советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения – ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей – не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Лев (24 июля – 23 августа)
Не исключено, что Льву захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Лев не хуже других. Не противьтесь этому импульсу – он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Льва в доказательство своего превосходства.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве могут оказаться по плечу вещи, на которые она была неспособна еще месяц или даже неделю назад! Звезды придадут ей активности и решительности, а еще – удачливости в делах. Благодаря этому, Дева будет точно знать, что ей делать и как. Единственное «но»: она будет знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Девы, поэтому на протяжении дня Деве следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы будут полны энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит их то и дело оказываться в центре внимания, однако Весы не ударят в грязь лицом. Они сумеют не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, Весам следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Для Скорпиона актуальна формула: «Всё в дом!». Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу – к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самого Скорпиона, и его близких. Главное для него – не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Скорпион рискует на пустом месте испортить себе настроение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец будет находиться в водовороте событий! Звезды наделяют его такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Ему будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать его присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Стрелец и сам будет не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Стрельцу приятный сюрприз.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Звезды обещают Козерогу поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Козерога есть план, как повысить свои доходы, – самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. – любой шаг Козерога в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды наделяют Водолея здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Водолея, если же он предпочтет действовать один, то и здесь имеет шанс преуспеть. Отличный день для того, чтобы Водолей разобрался с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Начатые проекты практически обречены на успех!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыб может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Рыбы, идя по улице, обнаружат у себя под ногами крупную купюру. Или же они выиграют в лотерею, получат забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что Рыбам следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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