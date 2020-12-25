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25.12.2020  09:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 25 декабря

День благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен будет очень рачительным и аккуратным хозяином. Даже не пытайтесь просить у Овна денег в долг – не даст! Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется. Вообще во всем, что касается своего кошелька, Овен не будет склонен идти ни на какие уступки. В том числе, он не будет потакать и своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя разумную сдержанность.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Этот день у Тельца обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше – решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить. Вообще для Тельца правило успеха звучит примерно так: «Пришел, обдумал, победил».

Близнецы (22 мая – 21 июня)
День у Близнецов пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у них приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у Близнецов на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом. Любые дела будут тормозиться о их пассивность и нерешительность.

Рак (22 июня – 23 июля)
День у Рака обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать Раку ничего не захочется? Полный сплин и отсутствие энтузиазма. А потому если можно какие-то дела отложить на потом, так и сделайте. Это пойдет им на пользу.

Лев (24 июля – 23 августа)
В повседневной жизни Льва не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Лев не склонен рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Быть может, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Главным трендом дня у Девы будет скука. С одной стороны, в душе ей будет хотеться заняться хоть чем-нибудь интересным. С другой же стороны, шансов для этого будет, увы, немного. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет Деву из этого пассивного состояния. Найти же развлечение своими силами у Девы тоже вряд ли получится. Ну что ж, иногда и поскучать тоже не мешает.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы будут готовы чуть ли не в каждом из своих знакомых увидеть признаки консерватора и ретрограда. Особенно выводить из себя будет нежелание окружающих принять их мысли и идеи. Ничем, кроме как твердолобым упрямством, Весы объяснить такое поведение не смогут и будут продолжать настаивать на своем – не менее упрямо.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Все желающие прокатиться на шее у Скорпиона могут отдыхать: раскачать его на любое дело едва ли получится. В принципе, Скорпион даже возражать не станет – просто он будет так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за его счет терпения не хватит. Но и в своих собственных делах Скорпион тоже не будет излишне расторопен. Скорее всего, весь день так и уйдет на раскачку и раздумья.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Если что-то и способно вывести Стрельца из себя, так это необходимость что-либо менять. Любые перемены в жизни или в отношениях будут казаться Стрельцу необоснованными, нелогичными, да и вообще ненужными. Если кто-то затевает какую-нибудь революцию, то стоит заметить: день для этого далеко не лучший. А уж в компании Стрельца – особенно.

Козерог (22 декабря – 20 января)
День у Козерога обещает пройти без особых потрясений. Дела будут удаваться достаточно легко, а судьба может предоставить хороший шанс упрочить свой общественный статус. Чтобы не спугнуть удачу, Козерогу следует избегать любой экстравагантности как во внешнем виде, так и в поведении. Классический стиль, сдержанность в словах и жестах, – и удача повернется к вам нужной частью тела!

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет явно не настроен на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому он будет относиться с большой осторожностью. Зато уж если знакомство в этот день все-таки состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим. Новый друг может стать самым близким и любимым для Водолея на долгие-долгие годы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Интеллект Рыб будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления. Иными словами, бестолковых мыслей у Рыб будет меньше обычного, а вероятность наделать глупостей и вовсе минимальна. Не стоит упускать столь благоприятный момент, ведь именно в этот день Рыбам выпадает шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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