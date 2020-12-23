23.12.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 23 декабря

Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен может осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Взгляды Тельца будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Тельцу будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться ему попытки заразить этим энтузиазмом его самого. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Телец по своей воле влезать будет не настроен, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

В голову Близнецов может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Близнецам и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться им слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, имеет хорошие шансы реализоваться.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак способен показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Даже в занятии обычной бухгалтерией Рак может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.



Лев (24 июля – 23 августа)

Девизом дня у Льва станет: «Быстрее, выше, сильнее!». Весь день он будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Льва все это будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого? Единственное, за что Льву ни в коем случае нельзя браться – это за азартные игры: затянет!



Дева (24 августа – 23 сентября)

В душе Девы проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Деве подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности нет. Ну, или почти нет.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Творческий потенциал Весов достигнет максимума! В этот день им не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. У Весов есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Перед Скорпионом редко будет возникать дилемма «хочу-не хочу». На первом месте будет стоять слово «надо». При этом любые свои обязанности Скорпиону захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Ничто не сможет испортить Стрельцу настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Стрельца на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более, что талантов у Стрельца из-за них меньше не станет.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Козерогов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды будут склонять Козерога к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Водолею полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы рискуют поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Рыбам следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.