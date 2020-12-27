Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 27 декабря
27.12.2020  09:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 27 декабря

Выполнять текущую работу будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время не хватило бы и недели.


//Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Овну не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Тельцу не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Телец сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Для Близнецов актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Близнецов в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Рак (22 июня – 23 июля)
Жизнь будет ждать от Рака решительности и четкости, а вот сам Рак этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Рака. По этой причине лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Льву очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более – сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот – поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Деве и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: секрет вашего успеха – в решительности и простоте.

Весы (24 сентября – 23 октября)
У Весов есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Весов нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах гораздо больше обычного!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Если с самого утра из ушей Скорпиона начнет идти пар, не пугайтесь – это от избытка энергии. Активность Скорпиона в этот день будет так высока, что он сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. У Скорпиона во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Стрельца. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Стрельца не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой – такой шанс Стрельцу выпадет только ближе к вечеру.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Ничто не будет получаться у Козерога лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Ни одна деталь не ускользнет от внимания Козерога! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность может вызвать у Козерога если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Водолея будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Лучше всего Рыбам взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти «лучшие времена» уже наступили! Звезды склоняют Рыб действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.12 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 28 декабря 26.12 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 26 декабря 25.12 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 25 декабря
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 