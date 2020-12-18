Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 18 декабря

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 15 декабря Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 16 декабря – РЕДПОСТ С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.