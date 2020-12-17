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17.12.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 17 декабря

День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!


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Овен (21 марта – 20 апреля)
Главное, что будет заботить Овна, – это поиски справедливости. Не обязательно, что он будет искать справедливость вселенскую. Скорее, Овна будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к нему самому. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Телец (21 апреля – 21 мая)
Все мысли и планы Тельца будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Тельцу стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы будут четко знать, чего они хотят, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Близнецы хотят избежать всевозможных помех и недоразумений, им не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Рака такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще Раку противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Льву захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева то и дело рискует оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самой Деве), а собственная придирчивость. Деве будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее ей будет смириться с тем, что и ее мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Это день, когда Весы рискуют ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на их положении в обществе. Поэтому лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Весы, проверяя их нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Скорпиона начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Скорпиону легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Скорпион тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
В голову Стрельца может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Стрельцу лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

Козерог (22 декабря – 20 января)
На первом месте у Козерога будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит – это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Козерогу лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Девизом Водолея будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!». Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого день может буквально сыпать искрами. Если Водолей не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы будут чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более – изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Рыб грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще, Рыб лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
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