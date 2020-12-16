Главная В этот день Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 16 декабря
16.12.2020  06:45   

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 16 декабря

Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.


//Facebook

Овен (21 марта – 20 апреля)
В душе у Овна романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках ни витал Овен, где-то в глубине его мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшемуся Овну наделать больших глупостей.

Телец (21 апреля – 21 мая)
У Тельца есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Тельца апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецов будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: «надо было сделать иначе» и «сам виноват». Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

Рак (22 июня – 23 июля)
В душе у Рака проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Рак рискует провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке ему следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок вряд ли получится.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Льва, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?

Дева (24 августа – 23 сентября)
Попытки взвалить на Деву любые дела, не входящие в круг ее прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Дева будет склонна относиться не слишком ответственно. Зато у Девы настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ей повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

Весы (24 сентября – 23 октября)
У Весов может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Весы не склонны переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне могут замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Все мысли и планы Скорпиона будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Скорпионам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Этот день обещает пройти у Стрельца достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Стрельцу просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется.

Козерог (22 декабря – 20 января)
В душе у Козерога будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же – вряд ли это получится. Если Козерог не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Козерогу лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды будут склонять Водолея бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Водолей и будет находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же он может с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится – чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно посоветовать Рыбам, – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический календарь, астрология, удача, звезды, зодиак
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 21 декабря 20.12 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 20 декабря 18.12 Гороскоп Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 18 декабря
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 