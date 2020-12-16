16.12.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 16 декабря

Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

В душе у Овна романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках ни витал Овен, где-то в глубине его мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшемуся Овну наделать больших глупостей.



Телец (21 апреля – 21 мая)

У Тельца есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Тельца апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: «надо было сделать иначе» и «сам виноват». Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.



Рак (22 июня – 23 июля)

В душе у Рака проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Рак рискует провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке ему следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок вряд ли получится.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Льва, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?



Дева (24 августа – 23 сентября)

Попытки взвалить на Деву любые дела, не входящие в круг ее прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Дева будет склонна относиться не слишком ответственно. Зато у Девы настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ей повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.



Весы (24 сентября – 23 октября)

У Весов может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Весы не склонны переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне могут замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Все мысли и планы Скорпиона будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Скорпионам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Этот день обещает пройти у Стрельца достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Стрельцу просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В душе у Козерога будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же – вряд ли это получится. Если Козерог не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Козерогу лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды будут склонять Водолея бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Водолей и будет находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же он может с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится – чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно посоветовать Рыбам, – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!