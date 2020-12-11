11.12.2020 06:45

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 11 декабря

Используйте потенциал этого дня в мирном ключе – проявите свои организаторские таланты на работе или дома. Сегодня сделать это будет особенно легко.



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Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Овен одержит победу, она в итоге окажется мнимой – побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды советуют Овну играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у него получится играть защитником, а не нападающим.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельца будут волновать вопросы справедливости – и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать – подобные мысли могут потрепать Тельцу нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды категорически не советуют Тельцу ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Окружающие переложат на плечи Близнецов львиную часть своих проблем и забот! Близнецы готовы оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Близнецы подвергнут безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Их слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь к Близнецам за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?



Рак (22 июня – 23 июля)

Организаторские способности Рака достигнут огромных высот! Его желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ним. Возможно, ситуация вверит заботам Рака группу людей или же он сам возьмет ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Рак справится легко: он полон энергии, ясно видит цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!



Лев (24 июля – 23 августа)

Льва то и дело будут отвлекать домашние заботы – не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть его вниманием, требуя от Льва помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Лев не в силах, ему придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в нем.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет ее последовательность и логичность. Она будет способна шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана – в пользе верности, и даже собственное начальство – в том, что Деве необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Девы может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Отличный день для того, чтобы Весы посвятили его своим финансам. Неожиданно в них может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Весы вдруг обнаружат, что с их банковским счетом что-то не так, они сумеют исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Весы не станут уменьшать их количество – они настроены экономить.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион должен быть готов к тому, что любые свои решения, идеи или проекты ему придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Скорпиона или его ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Скорпиона – логика и только логика. Ему придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Наблюдательность и проницательность Стрельца могут достигнуть высот, о которых он не подозревал! Его интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Стрельцу проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Стрелец читает их мысли! Сам же он способен невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Отношения Козерога с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты – совершенно другое. Чтобы Козерог окончательно не потерял ориентиры, ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет озабочен деловыми вопросами – вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, он может воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать «визитной карточкой» этого дня. Особенно если Водолею покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей – он не позволит никому стать тормозом на пути его прогресса!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы имеют шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к ним со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Рыбы способны оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды советуют им не стесняться лезть в дела людей – если, конечно, их об этом попросят. Альтруизм Рыб будет вознагражден – возможно даже за этим занятием они встретят родственную душу.